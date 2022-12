Gli impietosi numeri della Spagna: 1.050 passaggi per tirare in porta una volta sola

Su El Paìs l’analisi statistica del tracollo Mondiale: “il Marocco ha tenuto palla per il 30% del tempo e ha tirato in porta il doppio”

Mille e cinquanta passaggi per produrre un solo tiro in porta. E’ la cifra della disfatta spagnola col Messico, che El Paìs riporta impietosamente a corollario dell’onta, in un boxino statistico, quasi “morboso”. I pezzi principali sono tutti sul possesso palla palato.

Gli oltre mille passaggi sono esattamente il triplo di quelli del Marocco (331), sottolinea il quotidiano spagnolo. “Il possesso è stato del 77% per la Spagna e del 23% per il Marocco. Tuttavia, gli uomini di Luis Enrique hanno concluso solo una volta in porta, mentre i Leones del Atlas lo hanno fatto due volte. Il pallone è rimasto per la maggior parte del tempo sui piedi degli spagnoli, ma molto lontano dalla porta di Bono”.

Il dominio sterile della Spagna “è diventato ancora più assoluto nella ripresa, raggiungendo l’81% di possesso palla. Solo nei minuti finali i marocchini hanno inclinato il campo a loro favore”.

Con questa sconfitta la Roja – chiude mestamente El Paìs – è la squadra che ha perso più volte ai rigori ai Mondiali, con quattro sconfitte e una sola vittoria.