Francia in finale senza Giroud? Deschamps prova Thuram a sinistra (L’Equipe)

Formazione a sorpresa nel primo tempo dell’allenamento a porte chiuse, con Mbappé centravanti. Poi nella ripresa, il ritorno alla normalità

Francia in finale senza Giroud? Lo scrive L’Equipe che riferisce della formazione provata da Deschamps nell’ultimo allenamento. Con Thuram a sinistra, Dembélé a destra e Mbappé centravanti.

Scrive L’Equipe:

Didier Deschamps non ha rivelato molto sulle sue intenzioni durante l’ultima sessione a porte chiuse. In difesa come coppia centrale ha provato Upamecano con Konaté. Questo significa che Varane sarà in panchina? No, tutt’altro. Risparmiato i due giorni precedenti, il giocatore del Manchester United sta migliorando e sarebbe sorprendente se non apparisse nell’undici di partenza domani.

Ma con chi? Non è certo se con Konaté o Upamecano.

Davanti, Didier Deschamps ha sorpreso tutti nel primo tempo, modificando la formula utilizzata negli ottavi, quarti e semifinale. Giroud ha lasciato il suo posto di centravanti a Mbappé, Thuram a sinistra come nel finale contro il Marocco. Il tecnico è poi tornato alla solita formula nel secondo tempo. Esiste quindi l’ipotesi di vedere l’attaccante del Milan partire in panchina.