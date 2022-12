Dominio albiceleste fino al 79esimo, poi Mbappé in tre minuti cambia tutto. Scaloni ha tolto troppo presto Di Maria

Francia-Argentina 2-2, si va ai supplementari. Clamoroso in Qatar. Una finale che sembrava già scritta, si è improvvisamente aperta. L’Argentina ha dominato in lungo e in largo e al 79esimo era sopra 2-0. Scaloni aveva anche tolto Di Maria autore del secondo gol. Poi, però, è cambiato tutto in tre minuti. Prima un rigore concesso alla Francia per fallo su Kolo Muani e trasformato da Mbappé, dopodiché lo stesso Mbappè ha raddoppiato al volo. A questo punto le parti si sono invertite. La Francia ha sfiorato il terzo gol, come pure l’Argentina. Ora si va ai supplementari.

Deschamps quando si è visto perso, ha rinunciato a Griezmann e ha inserito tutti gli attaccanti a disposizione.