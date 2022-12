Elmas: «Il Napoli sta andando alla grande, abbiamo grandi obiettivi anche in Champions»

Al portale turco DHA: «Sono venuto spesso ad Antalya. Per i miei compagni è la prima volta. Tutti i giocatori sono stupiti in positivo»

«Stiamo andando bene in questa stagione, vogliamo fare ancora meglio», a suonare la carica è il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, durante un’intervista al portale turco DHA da Antalya, da dove la squadra di Spalletti è in ritiro per preparare al meglio la ripartenza del campionato.

Ansa riporta le parole del centrocampista macedone che fissa l’obiettivo della squadra:

«Sono nel Napoli da 4 anni. Stiamo andando bene in questa stagione, vogliamo fare ancora meglio sia in campionato che in Champions League. Possiamo e vogliamo regalare ai nostri tifosi la gioia dello scudetto. Ho grandi obiettivi anche per quanto riguarda la Nazionale: spero di giocare la Coppa del Mondo e gli Europei con il mio paese».

Il Napoli lo ha preso dal Fenerbache nel 2019:

«Spero che il Fenerbahce diventi campione in Turchia in questa stagione. Sarebbe fantastico vedere sia il Fenerbahce che il Napoli campioni. A Napoli ci siamo divertiti molto fino a questo momento. Abbiamo dato spettacolo, disputando buone partite anche in Champions League. In serie A abbiamo vinto 13 partite e ottenuto 2 pareggi. Sta andando alla grande, ma dobbiamo guardare avanti e non fermarci. Vogliamo continuare il nostro cammino anche in Champions League. Abbiamo grandi obiettivi».

Elmas non pone limiti a quello che gli azzurri possono fare questa stagione, grazie anche all’alchimia che si è creata all’interno del gruppo e confermata anche in ritiro: «Sono venuto spesso ad Antalya in passato con la mia famiglia. Per i miei compagni, invece, è la prima volta. L’hotel è fantastico e le strutture sono di alto livello. Tutti i giocatori sono stupiti in positivo, per me è normale, ma i miei compagni non conoscevano la Turchia e ci stiamo allenando bene».

Il Napoli tornerà in campo il 4 gennaio nella sfida contro l’Inter, una partita che potrebbe indirizzare molto il campionato.