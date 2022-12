De Telegraaf: il Cio studia come reintegrare gli atleti russi

Il quotidiano olandese scrive che il Cio attende i pareri dalle federazioni sportive nazionali

Il Comitato olimpico internazionale sta studiando un piano per riammettere gli atleti russi e bielorussi nelle manifestazione sportive internazionali. Lo riporta De Teelgraaf che sa sapere che il Comitato si sta muovendo in questo senso.

Le Olimpiadi di Parigi del 2024 si avvicinano e il Cio pensa a come reintegrare gli atleti russi e bielorussi che al momento sono estromessi da tutte le competizioni. Il presidente del Cio, Thomas Bach, ha dichiarato che la questione è stata discussa a lungo durante una riunione del consiglio. L’obiettivo è quello di raccogliere quanti più pareri possibili dai delegati degli atleti, dalle federazioni sportive internazionali e dalle federazioni olimpiche nazionali.

Gli atleti russi e quelli bielorussi al momento sono estromessi da tutte le competizioni sportive internazionali per via dell’invasione russa, sostenuta anche dalla Bielorussia, ai danni dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio scorso. Il Cio si è mosso fin da subito per imporre sanzioni a entrambi i paesi e per far sì che gli atleti dei due paesi non gareggiassero con la propria bandiera.

De Telegraaf rilancia le parole del presidente del Cio:

«Il movimento olimpico deve essere una forza unificante e non dividere. Dobbiamo trovare modi per superare questo dilemma e rimanere fedeli alla nostra missione. Le sanzioni restano in vigore, ma dobbiamo salvaguardare anche l’integrità degli eventi internazionali. Le competizioni internazionali devono essere eque per tutti».