Cristiano Ronaldo ancora in panchina contro il Marocco

Il commissario tecnico del Portogallo gli preferisce di nuovo Ramos, che ha segnato una tripletta nella gara contro la Svizzera

Cristiano Ronaldo partirà ancora dalla panchina contro il Marocco. È questa la decisione del Ct Santos in vista dell’importantissimo match valevole per i quarti di finale della Coppa del Mondo in Qatar 2022. Ancora una volta Cristiano Ronaldo finisce in panchina, al suo posto Goncalo Ramos del Benfica, pronto a far male alla difesa nordafricana del Marocco.

L’attaccante del Benfica Ramos ha giocato anche gli ottavi di finale contro la Svizzera proprio al posto di Cristiano Ronaldo che inizialmente si è accomodato in panchina. Negli ultimi giorni lo stesso Ct e il giocatore hanno voluto chiarire come non ci sia alcun problema tra i due:

«Cristiano Ronaldo non mi ha mai detto di voler lasciare la nazionale. E credo che sia arrivato il momento di porre fine a queste discussioni. Ovviamente non era contento della decisione. Nessun giocatore è contento di andare in panchine. E quindi mi ha chiesto ‘pensi che sia una buona idea?’. Ma la conversazione è stata “franca e normale”, e lui ha accettato la decisione».

Il suo sostituto Ramos ha segnato una tripletta nella gara contro la Svizzera ed è determinato ad essere incisivo anche nella partita contro il Marocco, fondamentale per le speranze dei lusitani di centrare la semifinale.