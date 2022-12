Che cosa resterà del Mondiale in Qatar? Di sicuro non gli stadi

È cominciata la demolizione dell’impianto 974, come scrive As. Dovrebbe rimanere in piedi solo il Khalifa International Stadium

Che fine faranno gli stadi del Mondiale in Qatar? Dopo Brasile-Corea del Sud, lo stadio 974 di Doha inizia a essere smantellato. Dopo la vittoria dei brasiliani, gli operai hanno iniziato le operazioni di sgombero.

Della vittoria per 4 – 1 del Brasile non c’è più traccia, al posto dei container che formavano la struttura dello stadio adesso ci sono solo aree verdi e zone ricreative. Lo riporta As:

“Questa mattina sono state rimosse tutte le tele e le grate che circondavano lo stadio , e numerosi operai hanno sgombrato e lavorato alla spianata dello spazio. Questo smontaggio viene effettuato prima del previsto , poiché due dei lavoratori avevano affermato che non sarebbe iniziato fino a dopo la finale della Coppa del Mondo.”

Lo stadio 974, chiamato così per via del numero di container utilizzati e per il prefisso del Qatar (00974), è solo il primo degli impianti costruiti appositamente per il Mondiale e che verranno smontati alla fine del torneo.

Infatti, come riporta un articolo di Ap, gli altri sei stadi costruiti in occasione del Mondiale potrebbero subire la stessa sorte. Solo il Khalifa International Stadium, ristrutturato per il torneo, rimarrà in piedi.

Ap ritorna poi sulla polemica dei lavoratori migranti che hanno costruito gli stadi:

“Decine di migliaia di lavoratori migranti sono stati portati principalmente dall’Asia meridionale per lavorare in condizioni che sono la principale controversia di questa Coppa del Mondo. Il numero esatto di lavoratori morti o feriti su progetti legati al torneo non è chiaro, in parte perché il Qatar non ha raccolto dati né indagato sui decessi. Il Qatar ha riformato il cosiddetto sistema kafala che legava i lavoratori ai loro datori di lavoro, comprese le imprese edili europee, e ha adottato un salario minimo mensile di 1.000 riyal del Qatar ($ 275).“

Tornando agli stadi, il futuro delle strutture ancora non è chiaro. Se i container del 974 possono essere trasportati e rimontati altrove, lo stesso discorso non si può fare per gli altri. Il Luisal Stadium, scrive Ap, diventerà probabilmente “uno spazio comunitario di scuole, negozi, caffetterie, strutture sportive e cliniche sanitarie“. L’Al Bayt ospiterà un hotel a cinque stelle, un centro commerciale e una clinica di medicina dello sport.

Gli altri due stadi saranno invece utilizzati da due squadre locali mentre il Khalifa Stadium continuerà ad ospitare le partite della nazionale qatariota. In futuro potrebbe esserci anche la possibilità di organizzare altri grandi eventi sportivi internazionali come la Coppa d’Asia del 2024, oltre all’ambizione di ospitare le prossime Olimpiadi.