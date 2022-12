C’è anche Zidane per la panchina del Brasile

Insieme a Zidane, l’italiano Carlo Ancelotti è anche considerato un candidato per allenare la nazionale brasiliana. L’allenatore italiano è stato contattato già ad ottobre per ricoprire il ruolo di Ct

Il Brasile è alla ricerca di un nuovo allenatore della Nazionale. E a quanto pare ora ha preso di mira nientemeno che il fuoriclasse allenatore Zinédine Zidane . Lo riporta “Ok Diario”. Il precedente allenatore della Seleção, Tite , aveva annunciato le sue dimissioni dopo aver perso il Mondiale nei quarti di finale contro la Croazia 3 a 5 ai rigori. L’associazione non ha ancora presentato un successore del brasiliano, in carica dal 2016.

Zinedine Zidane è senza lavoro da quando ha lasciato il Real Madrid nell’estate del 2021. Più di recente, alcuni media avevano riferito che Zidane poteva diventare il nuovo allenatore della Nazionale francese. Per L’Equipe continua ad essere un grande favorito.

Il contratto dell’allenatore Didier Deschamps, che allena la Francia dal 2012 ed è diventato campione del mondo con “Les Bleus” nel 2018, ha centrato la finale, il suo contratto scade dopo la Coppa del Mondo. Resta da vedere se verrà esteso.

Insieme a Zidane, l’italiano Carlo Ancelotti è anche considerato un candidato per allenare la nazionale brasiliana. “UOL Esporte” ha riferito, riferendosi a fonti associative, che Ancelotti è stato contattato per la prima volta a ottobre. Di conseguenza, era aperto a ulteriori colloqui e trattative concrete non appena il posto si fosse reso vacante. Il contratto dell’allenatore italiano scadrà nel 2024.