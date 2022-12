Bereszynski-Zanoli, scambio a costo zero. Nell’affare rientra anche Contini (CorSport)

Nessun esborso di denaro. La trattativa è chiusa: per le firme si aspetta l’apertura del mercato di gennaio. Contini sarà il terzo portiere del Napoli

Lo scambio Bereszynski-Zanoli è ormai già chiuso. Si dovrà aspettare inizio gennaio per le firme, ma solo perché, prima, non possono essere apposte su una trattativa conclusa e approvata da Napoli e Sampdoria. Il Corriere dello Sport scrive che sarà uno scambio alla pari, a costo zero. E che nell’affare rientra anche il ritorno a Napoli di Contini. Tutto già deciso, si chiuderà ufficialmente tra qualche giorno.

“Mega-operazione a costo zero sull’asse Genova (quella doriana)-Napoli. In sintesi, e senza spargimento di danaro, il Napoli prende un esterno a presa rapida, Bereszynski, lo inserisce nel proprio organico alle spalle di Di Lorenzo, s’approvvigiona con un pizzico di spavalderia pronta per l’uso e guarda al tour de force con maggiore consapevolezza di sé”.

Zanoli non viene ceduto, si tratta solo di un prestito affinché possa giocare di più e crescere come merita. Nell’affare rientra anche Contini.

“In teoria, l’affare è fatto, perché il Napoli e la Samp hanno chiaro ciò che vogliono. Bereszynski arriva a Castel Volturno in prestito e per il riscatto se ne parlerà. Zanoli va a Bogliasco per questi sei mesi. Poi c’è Contini, il portiere, che ha chiesto di avvicinarsi a casa e verrà accontentato: farà il terzo, alle spalle di Meret e di Sirigu. I tre contratti sono pronti, hanno bisogno delle firme, che dovrebbero essere sistemate ad inizio anno, perché prima tecnicamente non si può”.

Fino a qualche giorno fa sembrava che Contini non dovesse rientrare nell’affare, evidentemente qualcosa è cambiato. Il portiere ha chiesto di avvicinarsi a casa ed il suo desiderio è stato esaudito. Sirigu, a differenza di quanto sembrava potesse accadere, resterà in azzurro, alla corte di Luciano Spalletti, come secondo di Alex Meret. Contini sarà il terzo portiere del Napoli. Ritorna alla base e resterà al fianco di Meret e Sirigu in azzurro.