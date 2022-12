Ufficiale, Bereszynski e Contini in prestito al Napoli (Sirigu rimane)

Lo conferma Gianluca Di Marzio sul suo sito. Prestito con diritto di riscatto per Bereszynski. Zanoli va alla Samp in prestito secco.

Lo conferma il sito di Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport. Spalletti ottiene il rinforzo sulle fasce, fin da subito disponibile sia per il campionato che per la Champions.

Nell’operazione, scrive il sito, rientra anche il giovane Nikita Contini che ritorna a Napoli come terzo portiere. Sirigu rimane.

L’idea dello scambio con Zanoli si era rivelato difficoltosa per il no del presidente che alla fine si è convinto:

“Secondo quanto scrive Calciomercato.com, la Sampdoria si è fatta avanti con il Napoli per il difensore Alessandro Zanoli. L’idea è di prenderlo in prestito, offrendo in cambio al Napoli Bereszynski. Il presidente del Napoli, però, ha detto di no.”

C’era scetticismo anche sul ritorno di Contini. Ieri infatti avevamo scritto:

“Non rientrerà nello scambio Bereszynski Zanoli il portiere Nikita Contini, passato in prestito dal Napoli alla Samp la scorsa estate. Nessun rientro prestito: Contini continuerà a vestire la casacca blucerchiata almeno fino al termine della stagione. Negli ultimi giorni aveva preso piede l’idea secondo la quale il portiere della Sampdoria avrebbe dovuto sostituire il partente Sirigu ma pare che non avverrà, almeno non adesso.Il Napoli sta facendo delle valutazioni su Salvatore Sirigu. Il portiere ex PSG, arrivato quest’estate a parametro zero, è stato spesso alle prese con problemi muscolari e finora non ha disputato nemmeno una presenza in gare ufficiali.”