Verona-Spezia, brutto infortunio per Dragowski. Salta il Mondiale (VIDEO)

Duro scontro con Lasagna e la caviglia del portiere polacco si gira. Dragowski esce dal campo in lacrime dopo l’intervento dei sanitari.

Bartolomej Dragowski ha subito un bruttissimo infortunio nella partita tra Spezia e Verona. Il portiere polacco esce dall’area per anticipare Lasagna ma nel contrasto ha la peggio: nello scontro gli si gira la caviglia. Sin da subito si ha la sensazione che si tratti di un infortunio grave. Il giocatore rimane a terra e immediatamente arrivano i sanitari a soccorrerlo, mentre i compagni gli si fatto attorno disperati. Dragowski è uscito dal campo in lacrime.

L’infortunio di Dragowski fa davvero paura, non so come farà psicologicamente a tornare tra i pali. Terribile pic.twitter.com/ZaM9ENogTf — I Gigi 78 I (@Vicidominus) November 13, 2022

Dragowski era appena stato convocato tra i portieri scelti da ct Michniewicz, insieme a Sczensny della Juventus e Skorupski del Bologna. L’entità dell’infortunio è ancora da capire, ma la sensazione è quella di un lungo stop, e che per il portiere dello Spezia sia a rischio l’intera stagione. L’aquilotto era appena tornato dall’infortunio, che lo aveva costretto a dare forfait nell’ultima di campionato contro l’Udinese.

Il polacco è in prestito allo Spezia dalla Fiorentina, dopo la brutta stagione dello scorso anno, quando aveva perso il posto a vantaggio di Terracciano. Bartolomej aveva scelto i liguri proprio per rilanciarsi e dimostrare di essere quel portiere che, non più di due stagioni fa, aveva stupito la Serie A. Dragowski è stato anche uno dei grandi protagonisti della sconfitta del Napoli contro la Fiorentina nel 2020 (0-2): disse di no ad un gol già fatto ad Insigne quando il punteggio era ancora sullo 0-o.

La Nazionale polacca ha pubblicato su Twitter un messaggio di vicinanza al portiere.

“Bartlomiej, guarisci presto. Forza”.

Bartłomiej, wracaj szybko do zdrowia. Dużo siły! ❤️ pic.twitter.com/2zz3Ro0ITx — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 13, 2022

Anche lo Spezia ha mostrato la sua solidarietà al proprio tesserato.

Forza Drago 💪

Siamo tutti con te 🙏 pic.twitter.com/jFQUSAKytx — Spezia Calcio (@acspezia) November 13, 2022