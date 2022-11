Upamecano: «Ho sofferto di balbuzie, a scuola mi sfottevano»

Il difensore del Bayern: «Ho lavorato sulla mia voce con un ex tenore, sennò non avrei potuto guidare la difesa»

Upamecano

Dalle critiche della passata stagione alla rinascita in questa nuova annata, Dayot Upamecano sembra aver ritrovato la serenità e la forma fisica adatta per essere un rinforzo all’altezza del Bayern Monaco. La sua prima esperienza nel club bavarese non è stata memorabile: il roccioso difensore è stato uno dei più criticati dopo l’eliminazione della squadra tedesca dalla Champions League.

Complice anche l’eccessiva cifra spesa dal suo nuovo club, Upamecano ha faticato per tutta la scorsa stagione, senza mai riuscire a dare quella solidità difensiva che aveva avuto al Lipsia. Rivista Undici ha rivelato, però, dei retroscena che hanno in qualche maniera spiegato la difficoltà di imporsi da parte del giocatore tedesco: non si tratta solo di aspetti prettamente calcistici, ma anche di voce.

Il 24enne si è sottoposto ad esercizi specifici, insieme ad un cantante d’opera, per curare la balbuzie. A confermare la notizia è stata anche L’Equipe, riportando un estratto della sua intervista:

«Da ragazzo, avevo difficoltà a comunicare con i miei compagni quando ero in campo. Per questo ho deciso di lavorare con un professionista per alzare il mio tono di voce nella maniera giusta. E per poter continuare a farmi sentire per 90 minuti senza perdere intensità. In questo modo avrei potuto guidare la difesa. Un cantante che faceva l’opera. E che mi ha fatto fare diversi esercizi per potenziare la voce, tra cui anche qualcosa a livello di canto».

In passato anche il quotidiano Le Parisien ha rivelato questo retroscena della vita di Upamecano, nel quale lo stesso calciatore raccontava anche delle difficoltà nell’ambientarsi e nel relazionare:

«Ho subito molte prese in giro, quando andavo a scuola, perché non riuscivo a esprimermi correttamente. Non è stato facile, ma poi con gli anni sono riuscito a cancellare certi imbarazzi: lo sguardo e il giudizio degli altri può pesare molto quando sei giovane, ma poi per fortuna le cose cambiano. Io mi sono allenato molto, fin quando non ho fatto progressi: superare certi problemi è solo un fatto mentale».