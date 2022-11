Bayern Monaco, Neuer rivela di aver avuto il cancro

Il portiere lo ha raccontato su Instagram. Ha dovuto ricorrere alla chirurgia per tre volte. Soffriva di un cancro della pelle

Il numero uno del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca Manuel Neuer ha rivelato di aver avuto un cancro alla pelle e di essersi dovuto operare tre volte.

Il portiere lo ha raccontato tramite il suo profilo Instagram. Neuer ha aggiunto che per risolvere il suo problema è dovuto ricorrere alla chirurgia per ben 3 volte. I media tedeschi non forniscono dettagli sulla data della malattia anche se spiegano che le prime voci esistevano già quando lo scorso dicembre è stato visto con un cerotto sul viso prima di affrontare l’FC Barcelona in Champions League. Neuer spiega che ha avuto un cancro alla pelle. Sempre secondo la Bild, gli interventi chirurgici a cui il portiere è stato sottoposto non gli impediscono comunque di continuare a giocare. Neuer ha anche investito in una società che produce crema solare moderna proprio per chi ha questi problemi.

Il portiere ha aggiunto:

“Dato che ci alleniamo e giochiamo costantemente all’aperto e ci piace anche trascorrere il nostro tempo libero nella natura, è essenziale iniziare con i moderni filtri di protezione solare e SPF 50+”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Neuer (@manuelneuer)



Al momento Manuel Neuer si trova ai box dopo un’infortunio alla spalla. Potrebbe tornare tra i titolari del Bayern Monaco in occasione della partita contro l’Herta Berlino.