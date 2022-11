Tmw: Lobotka ha firmato il rinnovo col Napoli

La firma dello slovacco è arrivata nei giorni scorsi. La scadenza del contratto è al 30 giugno 2027, con opzione per il 2028. «Lobo» guadagnerà 3 milioni l’anno più bonus

«Il grande inizio di stagione di Stanislav Lobotka ha portato al rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027, con opzione per il 2028. Il centrocampista del Napoli ha visto ricompensate le proprie prestazioni, passando da un ingaggio di 2,5 milioni ai 3 più bonus del nuovo accordo. In più c’è stato un bonus alla firma di circa 2 milioni. Il rinnovo è stato siglato nei giorni scorsi».

Tutto confermato, dunque, comprese le cifre. E contratto – stando a quanto riporta Tmw – siglato.

Lobotka è stato anche ieri tra i migliori in campo. Questa la pagella del Napolista, a cura di Fabrizio d’Esposito.

LOBOTKA. Fino al 70’ la partita è bloccata e Robotka è come uno scacchista attento che però non riesce a fare la mossa decisiva. Insomma, gestisce l’esistente in attesa di Godot, che poi è il solito Victor Victoria che inventa un rigore dal nulla – 6,5