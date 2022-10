Il Napoli è vicinissimo all’accordo con «Stan» Lobotka per il rinnovo del contratto. La notizia era nell’aria da giorni, pare che nelle ultime ore sia stata registrata un’accelerata importante. Sportmediaset riporta tutti gli aggiornamenti del caso, cifre comprese.

Il Napoli è pronto a blindare Lobotka . Il ds Giuntoli è al lavoro per rinnovare il contratto del regista slovacco, attualmente in scadenza nel giugno 2025 , fino al 2027 , con un adeguamento di contratto che dovrebbe aggirarsi attorno ai 2,8 milioni a stagione , un milione in più di quanto percepito in questo momento dal faro del gioco di Luciano Spalletti .

Secondo Sportmediaset, l’accordo con gli agenti dello slovacco era stato trovato già un paio di settimane fa, prima della trasferta di Amsterdam. L’impressione, dunque, è che l’annuncio non tarderà molto ad arrivare. Bisognerà attendere soltanto che vengano limati gli ultimissimi dettagli di una trattativa oramai più che instradata. Sportmediaset:

Il Napoli, e in particolare il tecnico Spalletti, considerano Lobotka imprescindibile per l’equilibrio e lo sviluppo del gioco degli azzurri. Lo slovacco, dal canto suo, dopo un primo anno non esaltante, è cresciuto esponenzialmente e si sente una parte importante di un progetto che ha deciso di sposare. L’accordo con gli agenti dello slovacco risale a un paio di settimane fa e, in particolare, prima della trasferta vittoriosa di Amsterdam, in Champions League, contro l’Ajax. Non si tratta, quindi, ora, che di limare gli ultimi dettagli per arrivare all’annuncio, che non dovrebbe comunque tardare molto.