Superlega e Uefa, primo incontro a Ginevra

Tra l’amministratore delegato della Superlega Bernd Reichart e. il presidente della Uefa Aleksander Čeferin

Contatto Superlega e Uefa, un primo dialogo non indifferente. Un avvicinamento rispetto al passato, probabilmente a causa di un’idea mai definitivamente tramontata come quella dell’esclusivo torneo voluto da Juventus, Real Madrid e Barcellona.

Che di mezzo ci possano essere diversi punti d’incontro non è da escludere. Diversi valori effettivi come quello economico, organizzativo e del prestigio. A segnalare questo evento definibile storico è proprio A22 Sports, attraverso il proprio canale Twitter.

Sarebbe, quindi, imminente il primo contatto tra il Ceo della Superlega, Bernd Reichart, con il presidente della Uefa, Ceferin. L’incontro tra le parti avverrà a Ginevra, in occasione di un meeting voluto dalle parti.

Good morning from Geneva! It’s going to be exciting today: Our CEO Bernd Reichart is going to meet UEFA boss Aleksander Čeferin. pic.twitter.com/uUhgwDMuEM — A22 Sports (@A22Sports) November 8, 2022

Ecco cosa ha detto qualche giorno fa Reichart al Financial Times:

In un’intervista al Financial Times, è andato oltre e ha fornito dettagli su ciò che spera possa essere il suo mandato come nuovo leader del progetto. La cosa più scioccante è che ha messo una data per un possibile inizio della competizione: “La stagione 24/25? E ‘ ragionevole…”, dire. Va ricordato che questa è la stessa data in cui la Uefa prevede di lanciare la sua rinnovata Champions League, con più squadre e un nuovo formato. Sia la Uefa sia la Superlega sono in attesa della decisione del Tribunale del Lussemburgo sul contenzioso tra i due (la causa sul monopolio Uefa, ndr). Il 15 dicembre l’Avvocato Generale emetterà un primo verdetto che potrebbe chiarire molte cose, anche se non sarà definitivo.

Reichart ha parlato di formato aperto, non chiuso

“Credo che un dialogo attivo ed esteso per creare un modello sportivo sostenibile per il calcio europeo. Vogliamo raggiungere le componenti della comunità calcistica europea e ampliare questa visione. La Superlega piacerà anche ai tifosi. È una lavagna vuota. Il formato non sarà mai un ostacolo”.

“C’è una rivalutazione del progetto. C’è un movimento chiaramente dichiarato verso un formato aperto e l’adesione permanente fuori dal tavolo. Vogliamo vedere se c’è o meno un consenso più ampio sui problemi del calcio europeo”, ha sottolineato il nuovo Ceo.