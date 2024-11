Siparietto tra Del Piero e Bellingham. L’inglese: «Ogni volta che t’incontro hai un bell’abito» (VIDEO)

A Cbs Sport: «Non posso crederci, non so cosa dire. Non so perché mi hanno mandato a fare interviste perché non ho parole»

Siparietto tra Bellingham e Alex Del Piero nelle vesti di inviato per Cbs Sport al termine di Real-Bayern. Semifinale di ritorno vinta dalla squadra di Ancelotti che conquista così la finale di Wembley. Nel post partita la leggenda italiana ha intervistato la stella inglese

«Come stai Alex? Ogni volta che t’incontro hai un bell’abito. È un po’ pazzo, ma bello» ha esordito Jude. «Non posso crederci, non so cosa dire. Non so perché mi hanno mandato a fare interviste perché non ho parole. Sono molto grato di fare parte di questa squadra, di essere parte di un gruppo di combattenti e di essere in una finale di Champions League».

Bellingham frastornato dall’euforia per la finale conquistata

Visibilmente frastornato per la prima finale di Champions della carriera, Bellingham ha poi continuato:

«Non posso nemmeno crederci, per essere sincero. Ovviamente so che gli altri compagni hanno un più esperienza di me in questo. Probabilmente sono un po’ più calmi di me, ma la prima volta, il mio primo anno… insomma sono un po’ frastornato».

Sul suo impatto al Real ha detto:

«Il football è così, non vinci trofei o partite con soli 11 giocatori, è un squadra di 25 giocatori che ogni giorno lavorano. La cosa migliore su quanto i ragazzi siano professionali ogni giorno è quello che vedete oggi, quando Joselu arriva, sembra che abbia giocato sempre e dall’inizio, è si fa trovare pronto a prendere le sue possibilità. È importante avere una squadra come questa, ci sentiamo bene».

Ancelotti trasforma Joselu in Benzema, Joselu è il Petagna del Real Madrid (rimonta e va in finale)

Ancelotti trasforma Joselu in Benzema e il Real Madrid va ancora in finale Champions. Joselu è il Petagna del Madrid.

Ancelotti e sai cosa bevi. Il Real Madrid ancora una volta ribalta la partita e vince una partita che sembrava perduta. Al minuto 87 il Bayern era in vantaggio 0-1 con gol di Alphonso Davies. Poi succede l’impensabile. Neuer – fin lì il migliore dei suoi – non blocca un tiro piuttosto innocuo di Vinicius e Joselu è lesto e bravo a ribattere in rete. Tre minuti e Joselu (ancora lui) raddoppia solo a porta vuota su cross di Rudiger. Inizialmente segnalato il fuorigioco che in realtà non c’era. Il Bayern non si è più ripreso nonostante i 15 minuti di recupero concessi da Marciniak.

Il Madrid ha una forza spaventosa. E in panchina ha un genio del football.

