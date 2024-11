Tennis, la tennista Kenin manda a quel paese il pubblico del Foro Italico (VIDEO)

Sofia Kenin, numero 42 della classifica Wta, protagonista di una clamorosa reazione nei confronti del giudice di sedia e del pubblico del Foro Italico. Nel corso del match contro l’italiana Lucia Bronzetti (vinto con il risultato di 6-3, 6-2) agli Internazionali d’Italia ha chiesto di interrompere a causa della pioggi. Durante il primo set e sul risultato di 3-2 per l’italiana, la tennista statunitense voleva interrompere la sfida perché era pericoloso continuare a giocare con la pioggia (leggera) che stava scendendo e che portava il terreno di gioco ad essere scivoloso.

La giudice di sedia non l’ha accontentata e così la tennista americana ha reagito in modo scomposto. Ha gettato l’asciugamano pronunciando alcune frasi irriguardose. Il pubblico ha iniziato a fischiarla sonoramente. Non contenta la Kenin (dopo aver portato a casa un game) si è girata verso la folla ed ha urlato un nuovo insulto: “Vaff…”.

