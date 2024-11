De Laurentiis: «Gasperini è un bravissimo allenatore e fa un calcio molto interessante»

Il presidente del Napoli: «Lorenzo Casini è il miglior presidente che la Lega Serie A abbia avuto negli ultimi venti anni»

Mentre prosegue il toto-allenatore per il Napoli, con i nomi che si sorpassano a vicenda tra Conte, Gasperini, Italiano e Pioli, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha colto l’occasione per metterci del suo e alimentare le curiosità di tifosi e addetti ai lavori. Questa mattina infatti è intervenuto ai microfoni di TAG24 durante l’inaugurazione della Race for The Cure, evento per la lotta ai tumori del seno e la tutela della salute delle donne, parlando brevemente anche di Gian Piero Gasperini.

De Laurentiis elogia Gasperini

La domanda che gli è stata rivolta è ovviamente a proposito dell’Atalanta impegnata stasera in Europa League:

«Vedo sempre le partite dell’Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante»

Il patron azzurro ha poi parlato anche della Serie A

«Oggi siamo qui per la salute, che vuol dire soprattutto prevenzione. A me non risulta che i club di Serie A abbiano sfiduciato Casini perché non hanno la possibilità giuridica di farlo. Lorenzo Casini è il miglior presidente che la Lega Serie A abbia avuto negli ultimi venti anni.

Casini conosce le regole dello stato, è un giurista ed è una persona preparata su tutto. Sono fiducioso che tutto questo puzzle di incomprensioni si possa ricomporre verso l’unica strada, che è quella della totale autonomia del calcio di Serie A. La Serie A è un’industria e come industria deve essere autonoma e indipendente»

