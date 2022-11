Sun: i portieri svizzeri si allenano con occhiali da sole slow-motion

Sommer e Kobel sono stati fotografati con bizzarri occhiali da sole che migliorano le prestazioni in allenamento

È partito il Mondiale in Qatar e ciascuna Nazionale si impegna al massimo per raggiungere il miglior risultato possibile nella competizione. Proprio per questo, come riporta il Sun, i portieri della Svizzera sono stati avvistati con curiosi occhiali da sole durante l’allenamento.

La Svizzera inizierà il suo Mondiale giovedì scendendo in campo contro il Camerun e affronteranno poi l’arduo compito di provare a sbaragliare il Brasile lunedì prossimo, prima di concludere il girone all’italiana del Gruppo G con una partita contro la Serbia.

Non è una novità, riporta il tabloid britannico, infatti gli stessi occhiali erano già stati utilizzati per Euro 2020 e servono per. aiutare a migliorare le prestazioni. Negli allenamenti di questi giorni, il titolare Yann Sommer e il sostituto Gregory Kobel sono stati fotografati con indosso questi occhiali intelligenti.

Gli occhiali sono alimentati a batteria e creano un effetto slow-motion che aiuta a migliorare la capacità di anticipazione dei portieri. Sono realizzati dalla società giapponese VisionUp e costano fino a £ 350.