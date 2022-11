Il ct Murat Yakin ha convocato quattro portieri: “insieme vogliamo scrivere la storia”. Tra i convocati due calciatori di Serie A più Freuler e Zakaria

La Svizzera, carnefice insieme alla Macedonia del Nord dell’eliminazione dell’Italia ai Mondiali, ha annunciato i convocati per Qatar 2022 con un video molto originale. Nel video appaiono cittadini comuni con le maglie della nazionale nella vita quotidiana con scritti i nomi dei giocatori. Altra particolarità, la federazione elvetica ha convocato quattro portieri per la spedizione araba. Nella lista ci sono 2 giocatori della Serie A: Rodriguez del Torino e Aebischer del Bologna. Inoltre, tra i convocati ci sono due vecchie conoscenze del nostro campionato: Freuler, ora al Notthigham Forest, e Zakaria in prestito al Chelsea dalla Juventus. Gli elvetici vogliono ancora stupire, il ct Yakin ha lanciato il seguente messaggio: «insieme vogliamo scrivere la storia».

Ecco i 26 convocati della Svizzera:

Portieri: Jonas Omlin (Montpellier), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Philipp Köhn (Salisburgo)

Difensori: Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Manuel Akanji (Manchester City), Ricardo Rodríguez (Torino), Silvan Widmer (Mainz), Fabian Schär (Newcastle)

Centrocampisti: Fabian Frei (Basilea), Ardon Jashari (Lucerna), Denis Zakaria (Chelsea), Fabian Rieder (Young Boys), Granit Xhaka (Arsenal), Djibril Sow (Eintracht), Michel Aebischer (Bologna), Remo Freuler (Nottingham Forest), Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Mainz)

Attaccanti: Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Renato Steffen (Lugano), Noah Okafor (Salisburgo), Ruben Vargas (Augsburg), Breel Embolo (Monaco), Haris Seferovic (Galatasaray)