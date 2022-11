Sarri (tanto per cambiare) si lamenta: «non abbiamo giocato neanche 5 minuti effettivi»

A Sky dopo la brutta eliminazione dall’Europa League. Ovviamente per il tecnico «la sconfitta a livello di gioco non ci stava»

Clamoroso flop della Lazio di Maurizio Sarri, eliminata dall’Europa League e retrocessa in Conference League per aver perso in Olanda, contro il Feyenoord, in uno stadio evidentemente indigesto al tecnico di Figline, già teatro dell’eliminazione del suo Napoli dalla Champions nel 2017.

Alla Lazio bastava un pareggio per qualificarsi direttamente agli ottavi, da prima del girone. Invece deve arrendersi all’1-0 degli olandesi. Un risultato che ci può stare visto che i biancocelesti sono apparsi nervosi per tutta la partita. I tantissimi cartellini gialli e il rosso di Romero ne sono la prova.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico biancoceleste, che a Sky ha fatto il solito: s’è lamentato. Le riporta il portale LaLazioSiamoNoi.

«Vorrei avere il tempo effettivo giocato. Quando abbiamo battuto il centro era il ventitreesimo, poi non si è giocato più. Non abbiamo giocato per 5 minuti effettivi, non era semplice».

L’eliminazione.

«Abbiamo sbagliato partita, a Graz abbiamo fatto un buon pareggio, in casa in superiorità numerica l’avremmo portata fino in fondo. Abbiamo toppato con i danesi. È questo che ci costa il terzo posto, viene tutto fuori da lì.

Ora c’è la Conference.

«Basta non sbagliare completamente una partita, in campionato puoi permettertelo, in Europa sbagliarne una cosi comprometterti molto, soprattutto per la differenza reti non puoi permetterla. La nostra eliminazione è tutta lì, col Midtjylland. Penso che dopo la partita come stasera bisogna restare calmi e analizzarla in maniera seria e preparare la prossima senza colpevolizzare nessuno più di tanto. Ho visto una squadra tosta, 5-6 palle gol in un campo difficilissimo, ho pochi rimpianti sulla partita».

Sarri sulla prestazione della Lazio.

«L’atteggiamento è stato buono per tutta la partita. Ci sarebbero stati momenti in cui c’era da soffrire, ma non abbiamo concesso molto. Siamo responsabili di aver creato 5 volte l’occasione di mettere la palla dentro, non l’abbiamo fatto e siamo stati puniti anche per questo. Ho visto una squadra viva e determinata e pronta a lottare con un buon calcio. La sconfitta a livello di gioco non ci stava, ma a livello episodico può starci, ma la squadra non mi ha deluso stasera».