Sabatini: «Spalletti è un genio senza regole»

Intervenuto a Sky Calcio Club, ha definito il Napoli «un’orchestra sincronica e non sinfonica. Kvaratskhelia è immarcabile»

“Il Napoli è un’orchestra sincronica, non sinfonica”. Parole di Walter Sabatini in un’intervista a Sky Calcio Club.

Intervenuto nel consueto salotto di Caressa a Sky Calcio Club, l’ex direttore sportivo della Salernitana ha espresso elogi per il Napoli di Spalletti e per il talento Kvara. Su Karsdorp, difeso da Sabatini dopo le parole di Mourinho, e la mancata risposta alla convocazione a Trigoria: “Ha sbagliato”.

“Spalletti è un genio senza regole e la squadra è un’orchestra sincronica”. Parole al miele per l’allenatore della capolista della Seria A che Sabatini conosce bene dopo gli anni alla Roma: “Spalletti ha fatto un lavoro straordinario, è un genio senza regole”. All’allenatore azzurro vengono riconosciuti i meriti per aver creato un sistema sincronico in cui ogni elemento si muove secondo ritmi e tempi ben precisi, studiati e calcolati.

E poi ancora: “Kvara? Ne sono invidioso: è una vera scoperta. Penso che questo ragazzo sia una vera e propria locomotiva che quando si mette in movimento è immarcabile“. E su Kim: “Sembra un muro invalicabile”. Elogi che confermano ancora una volta l’ottimo il lavoro estivo compiuto da Giuntoli e De Laurentiis.

Secondo il d.s. per la lotta scudetto c’è anche la Juve. Sabatini ha riconosciuto un inizio in salita, Allegri ha dovuto mettere insieme i cocci di una squadra smarrita e senza leader. Ciò ha richiesto tempo, ma secondo Sabatini, le ultime uscite dei bianconeri dimostrano la loro competitività. Molto dipenderà dal rientro di Pogba.

Gli ospiti hanno poi discusso con Sabatini dello scarso impiego dei giovani italiani rispetto agli stranieri e della provocazione Pafundi di Mancini. Secondo Sabatini a giocare sono quelli che dimostrano le loro qualità, a prescindere dalla nazionalità. Considerazione che non ha trovato d’accordo Luca Marchegiani.