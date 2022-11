Ronaldo, il gol non è suo. L’Adidas dice che non c’è battito cardiaco nel pallone

Comunicato stampa sulla tecnologia Connected Ball che non ha percepito alcuna forza esterna. Nel pallone c’è un chip che rivela la forza impressa

Adidas conferma che Ronaldo non ha toccato la palla sul primo gol contro l’Uruguay.

Attraverso un comunicato stampa, l’azienda fa sapere che Ronaldo non ha colpito la palla di testa in occasione del primo gol del Portogallo durante la partita di ieri sera.

“Nel match tra Portogallo e Uruguay, dove è stato utilizzato la tecnologia Connected Ball nel pallone ufficiale Al Rihla di Adidas, siamo in grado di stabilire definitivamente che non c’è stato contatto tra il pallone e Cristiano Ronaldo nell’azione del primo gol dell’incontro. Non è stata registrata alcuna forza esterna sulla palla, come mostrato dalla mancanza di ‘battito cardiaco’ nelle misurazioni e nel grafico allegato. Il sensore IMU da 500Hz all’interno della sfera consente un alto livello di precisione nell’analisi”

Nel comunicato si legge quindi che, grazie alla tecnologia “Connected Ball” si può stabilire con certezza se il pallone è stato calciato, o in questo caso toccato, e con quale forza.

Adidas have confirmed no contact was made between the World Cup matchball and Cristiano Ronaldo, thanks to a 500Hz IMU sensor and Connected Ball Technology housed in Adidas’s Al Rihla used in the tournament… 👀❌ pic.twitter.com/v9MvtFXnMT — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 29, 2022

In occasione del cross di Bruno Fernandes l’ultima forza esterna che il pallone ha ricevuto è stato proprio quella del centrocampista portoghese. Infatti nel momento in cui la palla passo sopra la testa di Ronaldo, il sensore non percepisce nessuna forza esterna. Quindi, nonostante Ronaldo abbia esultato come se l’ultimo tocco fosse il suo, il gol è tutto del giocatore cresciuto in Italia, fra Novara e Udinese.

Ronaldo però non ci sta. Secondo le indiscrezione del Daily Mail, la stella portoghese, in questo momento svincolato dal Man. United e corteggiato dall’Al-Saad, ha mandato un messaggio a Piers Morgan, giornalista inglese, direttamente dagli spogliatoi dopo la partita, nel quale era sicuro di aver toccato il pallone.