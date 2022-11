Ronaldo ricoperto d’oro dall’Al-Saad: offerti 216 milioni in tre anni

Lo rivela la Cbs. La decisione ora spetta al portoghese. Il ministro dello Sport: «farebbe bene all’ecosistema sportivo saudita e ispirerebbe i giovani»

L’Al-Saad avrebbe fatto un ‘offerta da capogiro a Cristiano Ronaldo. Non è la prima che il club arabo cerca il campione portoghese. La scorsa estate ci provarono inutilmente, quando sembrava già compromessa la permanenza al Manchester United. CR7 rifiutò la destinazione aspettando un’offerta dai grandi club europei. Ora la situazione potrebbe cambiare. La preferenza dell’ex Juventus sarebbe quella di trovare un club che sia qualificato agli ottavi di Champions, motivo per cui è stato accostato al Napoli molte volte, ma al momento sembra complicato anche trovare un club in Europa.

Ecco che la pista che porta all’Arabia Saudita potrebbe essere interessante, almeno economicamente. Come rivela CBS Sports, l’Al-Saad avrebbe messo sul piatto un ingaggio da 216 milioni di euro in tre anni. La trattativa sarebbe già ben avviata e mancherebbe solamente la risposta di Ronaldo. A 37 anni potrebbe prendere anche in considerazione l’ipotesi visto che si tratterebbe di un contratto da 72 milioni all’anno.

Il ministro dello Sport dell’Arabia Saudita, il principe Abdulaziz, aveva aperto alla possibilità, dichiarando alla BBC:

«Tutto è possibile, mi piacerebbe vedere Ronaldo giocare nel campionato saudita. Farebbe bene al campionato, all’ecosistema sportivo saudita e ispirerebbe i giovani per il futuro. È un modello per molti ragazzi e ha una grande base di tifosi qui in Arabia Saudita».

La speranza di Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, e dello stesso attaccante sarebbe quella di utilizzare il Mondiale in Qatar come una vetrina. L’ambizione di Ronaldo sarebbe quella di dimostrare che non è un calciatore a fine carriera ma che può fare ancora la differenza. Intanto ha già bagnato l’esordio con un gol nella prima partita contro il Ghana. L’ultima parte della carriera di Cristiano Ronaldo passa dalla Coppa del Mondo che sarà uno spartiacque tra un finale di carriera competitivo o uno da pensionato di lusso.