Quando Maradona disse: «Messi è un bravo ragazzo, con poca personalità»

La Gazzetta: Messi non riesce a uccidere il padre calcistico, schiacciato dal fantasma di Diego e dalla maledizione dei Mondiali

Messi schiacciato dal fantasma di Maradona, ne scrive la Gazzetta dello sport.

Il fantasma di Maradona, la maledizione dei Mondiali. Messi, prigioniero di un incantesimo, non riesce a “uccidere il padre” calcistico, Diego-D10s, che in vita era cattivo con chiunque tentasse di avvicinarsi al trono. In senso metaforico e psicanalitico

Messi non lo ha ancora ammazzato, e oggi è difficile immaginare che ce la farà. Qatar 2022, l’ultima occasione, è cominciata nel peggiore dei modi.

Che cosa ricordiamo di Messi ai Mondiali? Tre eliminazioni e la finale persa con la Germania ai supplementari in Brasile nel 2014; l’incapacità di essere sovrano come nel club, specie al Barcellona, e nessuna presa di posizione scomoda, l’ovvio quale scelta di comunicazione.

Finale di Coppa America 2016, l’Argentina perde in finale ai rigori contro il Cile. Messi sbaglia il primo tiro e precipita nella depressione: «Non fa per me», dice, e annuncia il ritiro dalla nazionale. (…) Sempre in quel 2016 spunta un video di Maradona a colloquio con Pelé: «Messi è un bravo ragazzo, con poca personalità». Quasi una sentenza.

Poco prima di morire, aggiunse: «È inutile considerare leader una persona che va venti volte in bagno prima di una partita. Messi fa il Messi con la maglia del Barcellona, nell’Argentina diventa un giocatore normale. Se fossi il c.t. della nazionale non lo chiamerei».

La Nacion ieri ha scritto:

Ci si aspetta sempre che le soluzioni arrivino da Messi. Ma ogni anno che passa, naturalmente, la sua risposta fisica è inferiore. Sicuramente era un punto da ricordare quando negli ultimi tempi si è cominciato a dire che questa era la versione migliore della sua carriera. Naturalmente, la maturità sarà in grado di dargli quel che non aveva in gioventù. Ma anche la sua mancanza di reazione nella parte finale della partita ha seminato dubbi su quale sia il suo reale stato di forma.

Prima dell’inizio della Coppa del Mondo ha scelto di parlare con la stampa. Qualcosa di insolito. Ha detto che è disposto a godersi ogni momento di più. Ma è difficile che i vecchi fantasmi non tornino dopo una partita del genere.