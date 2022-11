Qatar 2022, tifosi dell’Ecuador protestano allo stadio: “Vogliamo la birra” VIDEO

Nell’intervallo e al termine della partita inaugurale dei Mondiali si è sollevato il coro dei tifosi dell’Ecuador contro il divieto di bere birra

Una delle grandi polemiche scoppiate riguardo ai Mondiali di Qatar 2022 c’è quello che riguarda la birra. appena due giorni fa l’annuncio del NYT che scrive “La birra è fuori ai Mondiali” . La notizia è arrivata a conclusione di una vicenda che rischia di scatenare un putiferio commerciale e politico tra la Fifa, gli sponsor, e il Qatar.

Con “un brusco voltafaccia”,infatti, “i funzionari del Qatar hanno deciso che l’unico alcol in vendita negli stadi durante il mese di Coppa del Mondo sarà analcolico”.

La birra no, non va bene. E’ peccato. I tendoni, in particolare. “Gli organizzatori hanno lavorato in fretta negli ultimi giorni per portare le “stazioni” di birra a marchio Budweiser in otto stadi dopo un’improvvisa richiesta da parte della famiglia reale.

Tutto questo ovviamente ha creato problemi con gli sponsor che avevano investito fior di dollari per essere lì. E Budweiser è uno dei più grandi sponsor della Fifa, paga circa 75 milioni di dollari per associarsi alla Coppa del Mondo ogni quattro anni. Il contratto con la Fifa non solo le conferisce l’esclusiva di vendita, ma richiede anche all’azienda di fornire grandi quantità di birra ai partner della Fifa.

La questione birra tiene ancora banco durante la partita inaugurale di Qatar 2022. Nell’intervallo e alla fine della partita inaugurale dei Mondiali i tifosi dell’Ecuador hanno infatti protestato a loro modo contro il bando degli alcolici imposto dalle autorità locali negli stadi. “Queremos cerveza, queremos cerveza…”, ovvero “Vogliamo la birra, vogliamo la birra” è il coro rimbombato allo stadio Al Bayt nel corso del match contro il Qatar.

La hinchada #ECU ya tiene el primer hit del #FIFAWorldCup : “Queremos cerveza, queremos cerveza” pic.twitter.com/Pk91fYLug5 — Javier Lanza (@javierlanza) November 20, 2022