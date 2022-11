«Una birra ai Mondiali in Qatar costerà 12 sterline»

Lo scrive il Guardian. Disattesa la promessa di venderle a 7-8 sterline. Nessuno potrà berne più di quattro

In un recente articolo il The Guardian ha annunciato come le birre che saranno vendute a Qatar 2022 costeranno più di 12 sterline. Gli appassionati di calcio dovranno sborsare 12 sterline per una birra ai Mondiali, nonostante le promesse pre-torneo da parte degli organizzatori di mantenere i prezzi modesti. Ci sarà anche un limite di quattro drink per ordine tra i timori che alcuni sostenitori possano abbuffarsi eccessivamente.

Da precisare come in Qatar non sia permessa la vendita di alcolici, in quanto non conforme con gli usi e costumi della Nazione. Le premesse iniziali dell’amministratore delegato Nasser al-Khater non sono state rispettate. L’amministratore aveva annunciato che i prezzi delle birre a Qatar 2022 non sarebbero costate più di 7-8 sterline.

Tuttavia è emerso che un bicchiere da 500 ml di Budweiser, l’unica birra ufficiale della Coppa del Mondo, costerà 50 riyal, circa 11,60 sterline. Una versione analcolica costerà 30 riyal (£ 7) e l’acqua costerà 10 riyal (£ 2,30).

Budweiser ha dichiarato che i fan, che devono dimostrare di avere più di 21 anni per acquistare alcolici, saranno limitati a un “acquisto massimo di quattro unità Budweiser a persona”.

Potrebbero esserci state discussioni con la Fifa e il governo del Qatar prima che fosse raggiunta la politica dei prezzi finale, la società ha aggiunto nella sua dichiarazione: “Budweiser è orgogliosa di essere servita nel rispetto delle norme e dei regolamenti locali dal concessionario designato dalla Fifa. “