Qatar 2022: a pari punti, conta anche chi ha meno ammoniti

La qualificazione agli ottavi di Qatar 2022 potrebbe essere decisa dai cartellini rimediati nelle gare, nel caso si arrivasse a pari punti e con lo stesso numero di differenza reti

Il passaggio dai gironi agli ottavi del Mondiale in Qatar 2022 potrebbe essere deciso dai cartellini rimediati durante le partite. La vittoria del Costa Rica contro il Giappone per 1-0 ha aperto ad una possibilità di qualificazione a pari punti. Infatti, se la Germania dovesse perdere contro la Spagna avrebbe ancora una possibilità di qualificarsi, nel caso la Nazionale iberica le vinca tutte.

Il regolamento della Fifa come primo criterio per stabilire il passaggio del turno considera il maggior numero di punti fatti, come secondo ovviamente la differenza e come terzo il numero di gol segnati. Ma, nel caso ci fosse parità assoluta in tutti e tre i casi, come si procede per stabilire chi passa il turno?

Ecco che ad entrare in gioco è il Fair Play: vengono considerati il numero di cartellini rimediati dalle formazioni durante le partite. La classifica tre le compagini coinvolte si strutturerebbe così:

Un cartellino giallo: meno un punto

Un espulsione per doppio giallo: meno tre punti

Un espulsione diretta meno: quattro punti

Un giallo e un esplusione diretta: meno cinque punti

In caso estremo di arrivo a parti punti delle Nazionali coinvolte ci sarà un sorteggio per decretare quella che accederà agli ottavi di Qatar 2022.

La situazione, in attesa di Germania-Spagna di questa sera alle 20, può tenere a galla i tedeschi anche in caso di sconfitta. La Nazionale teutonica potrebbe quindi avere ancora un flebile speranza contro il Costa Rica e nel caso di arrivo a 3 punti da parte delle due più il Giappone anche i cartellini potrebbero fare la differenza.