Psicodramma Roma, pareggia al 94esimo dopo aver sbagliato un rigore con Belotti

Solo un gran gol di Nemanja Matic al 94esimo evita alla Roma di Mourinho la terza sconfitta casalinga consecutiva. Fino alla rete del serbo, all’Olimpico, ospite il Torino di Juric, in vantaggio grazie a Linetty, era tutto apparecchiato per una specie di psico-dramma.

89′ – Mourinho gets sent off

90′ – The referee gives Roma a penalty

90+1′ – Belotti misses the penalty against his former club

90+4′ – Dybala hits the crossbar and Matić scores on the rebound

That was an unnecessarily dramatic ending to the game.pic.twitter.com/mr3Oy3boo0

— IM (@Iconic_Mourinho) November 13, 2022