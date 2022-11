Karsdorp escluso dai convocati per il Torino, ha lasciato Roma con la famiglia

Il difensore non rientra più nei piani di Mourinho. Ha deciso di anticipare le vacanze. A gennaio sarà inevitabilmente messo sul mercato

Rick Karsdorp è stato escluso da José Mourinho dai convocati di Roma-Torino. La rottura tra il difensore e il tecnico è irrimediabile. Sia Sportmediaset che Alfredo Pedullà scrivono che Karsdorp ha lasciato Roma. A gennaio sarà inevitabilmente messo sul mercato. Su di lui del resto c’è già l’interessamento della Juventus, che vorrebbe prenderlo in prestito. Certo è che margini per ricomporre la questione con l’allenatore della Roma, al momento, non sembrano esserci. Ricordiamo che tutto è iniziato dopo la sfuriata pubblica del tecnico nella conferenza post Sassuolo. Ha accusato Karsdorp di aver tradito la causa, anche senza nominarlo.

Pedullà scrive:

“Rick Karsdorp non è stato convocato da Mourinho per la gara contro il Torino e ha già lasciato Roma. Ulteriore conferma che la rottura è totale dopo le recenti esternazioni dell’allenatore che gli aveva chiesto di andare via a gennaio, con un’uscita in pubblico che ha fatto clamore. Il terzino olandese verrà probabilmente collocato sul mercato di gennaio, nella speranza di trovare una soluzione che vada bene a tutti”.

Sportmediaset:

“Karsdorp oggi non sarà all’Olimpico per la partita, ha deciso di partire da Fiumicino con la famiglia per lasciare Roma e sfruttare al meglio i giorni di vacanza programmati dal club per la prossima settimana. Poi sarà tempo di mercato di gennaio, perché la permanenza dell’olandese nella Capitale non sembra più essere un’opzione. Sulle sue tracce c’è la Juventus, che ha fiutato l’occasione ma preferirebbe un prestito, ma non sono da escludere neanche un trasferimento in Premier o un ritorno in patria. Di certo, la sua parentesi romana sembra essere davvero ai titoli di coda”.