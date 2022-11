Fernando Santos schiera Cristiano Ronaldo e Joao Felix in attacco, con Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Ruben Neves

Portogallo-Ghana, ovviamente Leao comincia in panchina. Formazioni ufficiali per la seconda partita del girone H (la prima tra Uruguay e Corea del Sud è finita 0-0).

Fernando Santos schiera così l’undici iniziale in Portogallo-Ghana:

Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Danilo, Rapahel Guerreiro, Rúben Neves, Otávio, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Coppia d’attacco CR7 e Joao Felix inspiegabilmente sotto utilizzato dal Cholo Simeone con l’Atletico Madrid. Giocano Bruno Fernandes, Ruben Neves, Bernardo Silva. I lusitani hanno una formazione fortissima. In panchina anche l’altro ex Milan Andre Silva, Joao Mario, anche Diogo Dalot.

Fa notare il quotidiano A Bola che

In questo undici iniziale ci sono ben sette giocatori al debutto nei campionati del mondo, dal momento che solo Raphael Guerreiro, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Ronaldo hanno già giocato in una fase finale di un Mondiale. È vero che anche Rúben Dias ha già partecipato a una fase finale della Coppa del Mondo, ma non ha mai giocato, quindi è anche un esordiente.