Ronaldo apre Portogallo-Ghana col rigorino, poi è 3-2 al 90esimo

All’90esimo è 3-2. Gli africani pareggiano dopodiché crollano. in pochi minuti il 2-1 di Joao Felix e il 3-1 di Leao, all’89esimo 3-2 di Bukari

Ronaldo e il Portogallo protagonisti al Mondiale. Stanno battendo 3-1 il Ghana. Nella ripresa al 65esimo vanno in vantaggio i portoghesi con un penalty fin troppo generoso, ovviamente trasformato da Cr7. Poi, però, si scatena Kudus che gioca una grande ripresa dopo il primo tempo sotto tono. È lui a servire ad André Ayew il pallone del pareggio. Il ct africano incredibilmente lo sostituisce. E il Ghana crolla. Immediatamente Joao Felix segna il 2-1, calciatore che stava per essere sostituito da Leao che poi entra (per Ruben Neves) e segna il 3-1.

Cristiano Ronaldo di nuovo protagonista. Al Mondiale nel corso di Portogallo-Ghana. Un altro rigore generoso concesso, stavolta al Portogallo per un mezzo fallo su CR7 in area. Ci sarebbe da discutere, comunque l’arbitro non ha dubbi, il contatto c’è e allora dal dischetto si presenta l’ex calciatore del Manchester United che batte il portiere Ati Zigi. Ronaldo fin qui ha disputato la sua partita anche se ha fallito un’ottima occasione in avvio e poi ha spedito fuori un colpo di testa che 3-4 anni fa avrebbe segnato.

Cristiano Ronaldo si guadagna comunque la copertina in un Mondiale che fin qui è stato un disastro per alcuni fuoriclasse come ad esempio Messi.

Poi, però, arriva la reazione del Ghana grazie soprattutto alla mezz’ala dell’Ajax Kudus. Al 75esimo Portogallo-Ghana 1-1. A questo punto harakiri del ct ghanese che toglie Kudus e incassa il gol del 2-1 da Joao Felix. E poi il 3-1 di Leao.