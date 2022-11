Piers Morgan dà del Corleone al Manchester United (il comunicato su Ronaldo)

Questa mattina il Manchester United ha avviato misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione

Secondo il Daily Mail i legali dei Red Devils avrebbero ravvisato gli estremi per accusare CR7 di violazione dei termini del suo contratto e sono sicuri di poterlo stracciare senza dover versare neanche una parte dei 16 milioni di sterline che il portoghese deve ancora percepire da qui alla scadenza, il 30 giugno 2023. Per il campione portoghese dunque si profila la possibilità di un licenziamento per giusta causa, soluzione che potrebbe essere gradita da Ronaldo che in più riprese ha affermato di non sentirsi a sui agio allo United e ha fatto capire di voler andare via.