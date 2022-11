Il Manchester United: «Avviato l’iter sull’intervista di Cristiano Ronaldo»

Scarna nota del club duramente attaccato in tv dal fuoriclasse portoghese. «Non faremo ulteriori commenti fino alla decisione presa»

Per la prima volta il Manchester United ha fatto una dichiarazione pubblica sull’intervista di Cristiano Ronaldo. Ha scritto sul sito ufficiale che è cominciato l’iter per rispondere in “maniera appropriata” alle parole del portoghese. Il club ha aggiunto che non faranno ulteriori commenti finché l’iter non sarò concluso e quindi finché non si arriverà alla decisione finale.

Il Daily Mail scrive che Ronaldo, 37 anni, ha seriamente compromesso il suo futuro allo United dopo l’intervista in cui ha attaccato sia il tecnico Erik ten Hag sia la proprietà del club.

Sportsmail ha rivelato all’inizio di questa settimana che lo United sta consultando gli avvocati, per il club quelle parole costituiscono una violazione del suo contratto da 500mila sterline a settimana.

La gerarchia dello United ha voluto aspettare di ascoltare tutta la intervista di TalkTV che è stata trasmessa in due parti prima di decidere se e come agire.

“Non ho rispetto per lui [Ten Hag] perché lui non mostra rispetto per me”, ha detto Ronaldo a Morgan.

Nell’intervista esplosiva con il suo amico Piers Morgan su TalkTV, Ronaldo ha anche criticato i cambiamenti dello United dal 2009.

“Da quando Sir Alex Ferguson se n’è andato non ho visto alcuna evoluzione nel club, i progressi sono stati pari a zero.

“Non è cambiato nulla. Non solo la piscina, la vasca idromassaggio, anche la palestra. Si sono fermati, il che mi ha sorpreso molto.

“Penso che i fan dovrebbero sapere la verità. Voglio il meglio per il club. Ma ci sono alcune cose all’interno del club che non aiutano a raggiungere il livello più alto come il City, il Liverpool e anche ora l’Arsenal.’

I funzionari dello United sono stati sconcertati dai commenti di Ronaldo sul campo di allenamento di Carrington che è stato ristrutturato in alcune aree.