Piccinini: «Rifarei le foto per Playboy. Non alimentavano l’idea della donna oggetto»

Il Corriere ricorda la battaglia di Mabel Bocchi, l’ex cestista, contro le mutandine delle atlete perché c’erano troppi guardoni nel pubblico, un problema che la Piccinini non ha mai avuto. Lei che ha anche posato senza veli per Playboy e Men’s Health. Lo rifarebbe?

«Alla mia età, no. Se tornassi indietro, invece, sì: nessuna foto è stata volgare. Non credo di aver alimentato l’idea della donna oggetto: non mi sono mai sentita tale, mi sono solo provata in un’altra situazione per avere dei bei ricordi»