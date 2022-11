Napoli-Eintracht su Amazon Prime

Tre scontri di italiane e Dortmund-Chelsea, sono le sfide degli ottavi di finale di Champions che verranno trasmesse su Prime Video

A febbraio parte la seconda fase di Champions League. Ottavi di finale che vedranno scontri importanti ed imperdibili. Amazon, in maniera tempestiva, ha già dichiarato le quattro sfide che verranno trasmesse su Prime Video: si trattano di due scontri d’andata e due di ritorno.

Le sfide riguarderanno in particolar modo le italiane. Si comincia con Borussia Dortmund-Chelsea il 15 febbraio, match che si disputerà in Germania e che tocca da vicino una delle ex avversarie del Milan della fase a gironi.

A seguire andrà in scena l’Inter di Simone Inzaghi contro il Porto arrivato primo nel suo girone. Il match di San Siro del 22 febbraio sarà una prova di maturità per i nerazzurri obbligati a confrontarsi contro una delle rivelazioni di questa Champions League.

Amazon, inoltre, accompagnerà anche i rossoneri di Stefano Pioli nella trasferta di Londra contro il Tottenham, match dell’8 marzo. Il Milan verrà dallo scontro di San Siro contro gli Spurs di Antonio Conte.

Calcio e Finanza certifica che Prime Video trasmetterà anche lo scontro di ritorno del 15 marzo, tra Napoli e Eintracht Francoforte, con gli uomini di Luciano Spalletti determinati a proseguire il percorso in Champions League.

Tutti gli scontri saranno trasmessi alle 21 e seguiti con la telecronaca di Sandro Piccinini e con il commento di Massimo Ambrosini. I clienti Prime potranno seguire le partite elencate su diversi dispositivi come Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online.