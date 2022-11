Durante i sorteggi della prima fase ad eliminazione diretta di UEFA Champions League sono state sorteggiate Liverpool e Real Madrid.

La partita è stata la finale dello scorso anno dove le Merengues hanno avuto la meglio aggiudicandosi la quattordicesima coppa della loro storia. Il sorteggio di Nyon, quest’anno, ha deciso di anticipare questa grande partita alla prima fase ad eliminazione diretta del torneo. Il Liverpool ha terminato in seconda posizione il proprio gruppo di appartenenza mentre il Real Madrid ha stravinto la fase a gironi. Le due squadre si sono già affrontate l’anno scorso in finale e anche nel 2018 le due hanno dato spettacolo sempre nella finalissima. Ad avere la meglio sono sempre stati gli spagnoli con 2 vittorie su 2. Adesso, con la doppia sfida, le cose potrebbero cambiare visto anche il calore che si respira ad Anfield con la tifoseria pronta a spingere al massimo i propri giocatori. I sorteggi di Champions League di oggi sono stati decisivi per le squadre di Ancelotti e Klopp che si sfideranno a febbraio.

Le altre squadre ai sorteggi di Champions League

Durante i sorteggi di Nyon queste sono le altre squadre che prenderanno parte alla prossima fase ad eliminazione diretta:

Lipsia – Manchester City

Club Brugge – Benfica

Liverpool – Real Madrid

MILAN – Tottenham

Eintracht Francoforte – NAPOLI

Borussia Dortmund – Chelsea

INTER – Porto

Psg – Bayern