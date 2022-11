Mondiale: tifoso dell’Argentina truffato

Un tifoso avrebbe speso quasi 8mila dollari per raggiungere Doha e vedere dal vivo i suoi idoli. Una volta arrivato nella capitale qatariota però non c’era nessuno ad attenderlo.

Deve essere stata una giornata terribile martedì quella di un tifoso dell’Argentina e non solo perché l’Albiceleste ha fallito l’esordio al Mondiale.

Un tifoso avrebbe speso quasi 8mila dollari per raggiungere Doha e vedere dal vivo i suoi idoli. Una volta arrivato nella capitale qatariota però non c’era nessuno ad attenderlo. La persona che avrebbe dovuto accompagnarlo allo stadio e fornirgli i biglietti era sparita.

La notizie è stata riportata da Marca che ha raggiunto il tifoso e lo ha intervistato. Nel video il malcapitato ha denunciato una truffa subita dall’agenzia di viaggi “Vuela” che gli ha chiesto quasi 8 mila dollari per un volo che è durato 24 ore e per assistere alla partita poi persa dall’Argentina.

Il tifoso si è poi sistemato in uno dei Fan Village allestiti nella capitale per ospitare i tifosi provenienti da tutto il mondo che voglio evitare i prezzi esorbitanti degli hotel della capitale.

Problemi biglietti Inghilterra

Altri disguidi erano capitarti per la partita d’esordio dell’Inghilterra

Migliaia di tifosi in coda sotto il sole mentre fissavano i loro telefoni cellulari chiedendosi perché i loro biglietti elettronici erano scomparsi. I tifosi inglesi hanno poi ricevuto un’e-mail dalla Fifa che conteneva un codice QR per consentire loro di entrare nello stadio per vedere la partita contro l’Iran (primo tempo 3-0). La maggior parte dei biglietti per le partite del torneo sono elettronici. Le riprese dall’esterno dello stadio hanno mostrato diversi tifosi ancora in coda per entrare, mentre all’interno c’erano migliaia di posti vuoti.