Messi, il mistero delle sue condizioni fisiche e le polemiche attorno all’Argentina

Scaloni ha detto che si è allenato bene ma La Nacion lamenta le pochissime informazioni che arrivano dalla Federazione

Messi e la grande paura dell’Argentina. Ne scrivono e ne parlano tutti in Argentina. Stasera alle 20 italiane si gioca la partita decisiva contro il Messico. Se l’Argentina perde, va a casa. Scrive La Nacion:

La grande domanda non ha ancora una risposta. Come sta Messi? La sua situazione è un enorme mistero. Per le sue assenze in alcuni allenamenti da quando è arrivato in Qatar, per il suo scarso secondo tempo contro l’Arabia Saudita… La Nazionale non fornisce dettagli sulle condizioni fisiche dei suoi giocatori. Non è stato detto nulla di che, è solo filtrato che era stanco dopo l’intensa stagione con il PSG.

Scaloni è stato costretto a parlare di lui durante la conferenza stampa imposta dalla Fifa. “Non so da dove arrivi la notizia che non si è allenato ieri. Penso che ci siano immagini che mostrino che si è allenato bene. Va tutto bene e più che mai abbiamo bisogno di tutti, anche dei giornalisti. A livello fisico e morale, va bene, non c’è nessun problema.”



La sfida più grande dell’Argentina sarà dimostrare che le sue prestazioni possono essere all’altezza della competizione. Per questo, Scaloni sarà obbligato a cambiare qualcuno e ha riconosciuto che lo farà, ma ha chiarito che questo non modificherà la sua strategia. “Giocheremo come al solito, un risultato non cambierà le cose”, ha promesso nel pomeriggio durante la sua visita al centro stampa.

Poi La Nacion – che evidentemente ha diffuso la notizia sulle precarie condizioni fisiche di Messi – chiariscce

Mi riferivo a un allenamento a porte chiuse e le immagini sono state diffuse dal team stampa della Federazione. Le informazioni sono talmente scarse che impazzano le versioni più svariate. Anche se Scaloni e Messi stesso dicono che sta bene, ci sono quelli che ancora non ci credono…

E infine:

Pochi margini di errore, poche garanzie. Abbastanza ansia, ma anche la speranza di invertire la situazione. Un po’ di paura, naturalmente. La Nazionale è arrivata a Qatar 2022 come candidata alla vittoria, un diritto acquisito che le è costato quasi tre anni di lavoro. Poi ha commesso qualche errore nella partita contro l’Arabia Saudita – ha perso tutto in cinque minuti. La ricostruzione richiederà molte partite. Non puoi saltare i passaggi. Il primo inizia oggi.