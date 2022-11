Mario Rui non va ai Mondiali, escluso dal Portogallo

Il ct Fernando Santos non lo porta in Qatar. Ovviamente ci sono Ronaldo, Leao, Rui Patricio, Bruno Fernandes, Cancelo. C’è pure Diogo Dalot

Niente Mondiali per Mario Rui. L’esterno sinistro di difesa del Napoli non è stato convocato dal Portogallo per i Mondiali in Qatar.

Ecco gli uomini convocati dal ct Fernando Santos

Portieri: Rui Patricio, Diogo Costa, José Sá.

Difensori: Diogo Dalot, João Cancelo, António Silva, Pepe, Danilo, Rúben Dias, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro.

Centrocampisti: João Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Matheus Nunes, Otávio, Vitinha, William Carvalho.

Attaccanti: André Silva, Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão e Ricardo Horta.

Alcune dichiarazioni del ct

«Non ci sono piani alternativi, ci sono solo moduli di base. L’alternativa c’è solo se la base non funziona, le situazioni che possiamo affrontare in ogni momento della partita. È quello che facciamo in allenamento, nel poco tempo che abbiamo. Ciò che conta è il piano di gioco e non tanto la questione dei moduli. Molte squadre giocano con sistemi ibridi. Quello che abbiamo fatto è stato guardare l’elenco dei 55 calciatori, il potenziale dei giocatori e capire che è il modo migliore per migliorare le capacità dei giocatori. Ora dobbiamo creare le condizioni per questo».

«Non credo ci sia nessuno che sia assolutamente d’accordo con i Mondiali tra novembre e dicembre. Non va bene per i club, per le nazionali, per nessuno. Ero in Brasile, in Russia, dove gli spostamenti tra una partita e l’altra erano terribili. Faceva molto caldo in Brasile, con trasferimenti da una parte all’altra… sotto questo aspetto abbiamo anche qualche vantaggio qui in Qatar. Almeno nella fase a gironi, saremo sempre nel nostro hotel non cammineremo sempre con il bagaglio sulle spalle. Questo è un vantaggio. A Fortaleza faceva un caldo insopportabile. Questa non è una critica all’organizzazione del Mndiale in Brasile, che ha funzionato molto bene, ma le condizioni qui sono buone, con il campo di allenamento a cinque minuti».