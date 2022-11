Marca: Senegal- Olanda, tifosi allo stadio gratis

Marca rivela che la partita tra Olanda e Senegal poteva essere vista gratis. La decisione è arrivata a causa dei problemi dell’app della Fifa.

L’inizio di Senegal- Olanda non sembrava una kermess da grande evento mondiale. La gara è iniziata con pochi tifosi presenti sugli spalti dello stadio Al Thumama Stadium per colpa del problema informatico dovuto alla app della Fifa che è improvvisamente scomparsa. Lo stesso che ha impedito a molti tifosi di non vedere Inghilterra – Iran dove i tifosi inglesi hanno dato vita a scene di caos all’esterno dello stadio Khalifa portando la Fifa e prendere provvedimenti e cercare di inviare a tutti i biglietti via mail.

Per Senegal- Olanda le cose sono andate diversamente e man mano che la partita faceva il suo corso gli spalti hanno iniziato ad iniziato ad affollarsi e si è riuscito a vedere il pubblico che ci si aspetta per un evento come la Coppa del Mondo.

Marca rivela che, pur di garantire l’accesso, l’organizzazione ha deciso che si poteva entrare mostrando solamente l’Hayya, l’applicazione che ha messo a disposizione il Qatar come visto per accedere alle partite del Mondiale. La decisione ha permesso così di fare entrare nella struttura tutti i possessori del visto senza nessuna esclusione.

Il giornale spagnolo sottolinea che ad un certo punto era possibile assistere a Senegal- Olanda forzando i tornelli senza mostrare né biglietto né permesso, rimarcando che la partita era iniziata con pochi tifosi sugli spalti. Questo ha portato a riempire lo stadio senza distinzione di posto e di settore senza nemmeno controllare i posti a sedere indicati.