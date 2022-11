L’App della Fifa sparisce e addio biglietti: caos per Inghilterra-Iran

Problemi per tanti tifosi che non hanno più trovato il biglietto sui loro telefoni. Le scuse della Fifa

Sparisce l’App della Fifa ed è caos. Inghilterra-Iran, caos biglietti. I tifosi inglesi hanno dato vita a scene di caos all’esterno dello stadio Khalifa. I loro biglietti erano scomparsi dall’app Fifa sui loro telefoni cellulari. La notizia è stata riportata dai quotidiani inglesi e anche da L’Equipe.

Scrive il Daily Mail:

Migliaia di tifosi in coda sotto il sole mentre fissavano i loro telefoni cellulari chiedendosi perché i loro biglietti elettronici erano scomparsi. I tifosi inglesi hanno poi ricevuto un’e-mail dalla Fifa che conteneva un codice QR per consentire loro di entrare nello stadio per vedere la partita contro l’Iran (primo tempo 3-0). La maggior parte dei biglietti per le partite del torneo sono elettronici. Le riprese dall’esterno dello stadio hanno mostrato diversi tifosi ancora in coda per entrare, mentre all’interno c’erano migliaia di posti vuoti.

Nonostante i problemi, la partita è cominciata lo stesso.

La Fifa ha riconosciuto il problema con la loro app e ha informato che stava lavorando per risolverlo. Ha consigliato ai tifosi di controllare le loro e-mail per accedere ai biglietti e, in mancanza, ai fan di andare al punto biglietti dello stadio.

“Alcuni spettatori stanno attualmente riscontrando un problema con i biglietti sull’app Fifa Ticketing”, si legge nel comunicato. “La Fifa sta lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, i tifosi che non sono in grado di accedere ai loro biglietti mobili, controllino gli account di posta elettronica che hanno utilizzato per registrarsi con l’app di biglietteria per ulteriori istruzioni. Altrimenti si rivolgano al centro biglietti dello stadio. Ringraziamo i fan per la loro comprensione mentre lavoriamo per risolvere il problema il prima possibile”, ha dichiarato la Fifa.

Paul Sims, 40 anni, che aveva viaggiato da Dubai, ha dichiarato: “Ero fuori dallo stadio e stavo per usare il mio biglietto elettronico, ma poi è apparso un messaggio che diceva che non funzionava.

“Fortunatamente ho ricevuto un’email con un codice QR, ma ho dovuto aspettare più di un’ora per entrare.’

Ulteriore caos è il risultato della sicurezza dello stadio che ogni viene scansionato insieme alle carte d’identità dei fan per assicurarsi che appartenga alla persona giusta.

La sicurezza ha anche confiscato oggetti come crema solare, dolci e snack causando ulteriori ritardi e fastidiosi fan.

La notizia dei problemi del biglietto è arrivata dopo che Sportsmail ha riferito che la FIFA ha abbandonato i piani per organizzare una cerimonia di apertura prima di ogni partita della Coppa del Mondo su istruzioni del Comitato Supremo del Qatar.