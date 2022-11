Le frasi di Klinsmann sull’Iran e l’arbitro provocano il putiferio diplomatico: «Si dimetta dalla Fifa»

La Federcalcio iraniana si è lamentata con la Fifa per le dichiarazioni di Jurgen Klinsmann ed ha chiesto le sue dimissioni da membro del gruppo di studio tecnico dell’Organizzazione mondiale in Qatar 2022. Il motivo sono alcune dichiarazioni dell’ex giocatore ed allenatore tedesco, colpevole, per la Federazione iraniana, “di aver emesso giudizi sulla cultura iraniana”. Lo riporta As.

Durante la partita Iran-Galles, Klinsmann ha dichiarato che i giocatori e lo staff dell’Iran col loro comportamento in panchina

“hanno fatto lavorare l’arbitro: non è un caso, fa parte della loro cultura, del loro modo di giocare”.

La Federazione iraniana ha chiesto alla Fifa “chiarimenti immediati in merito”, oltre che “le scuse del signor Klinsmann e le sue dimissioni da membro del gruppo di studio tecnico della Fifa”.

La Nazionale iraniana

“invita mister Klinsmann a visitare l’allenamento della squadra a Doha, per conoscere la millenaria cultura persiana e i valori del calcio e dello sport”.

La Federazione iraniana sottolinea che, pur essendo tedesco, Klinsmann

“non sarà giudicato per l’episodio più vergognoso della storia dei Mondiali, la ‘Disgrazia di Gijón’ nel 1982, quando Germania Federale e Austria truccarono un risultato” (la celebre partita dell’82 in cui si accordarono per far fuori l’Algeria).

“Come ex giocatore, non verrai giudicato per i tuoi famosi ‘tuffi’. E sicuramente, come professionista del calcio, non sarai giudicato da altre questioni politiche o storiche legate al tuo paese. In questa visita, a Mr. Klinsmann verrà suggerito di rivedere i 99 minuti dell’ultima partita Iran-Galles, nonostante la partita sia già stata trasmessa in tutto il mondo, e sia riconosciuta da molti come una delle più belle e belle della storia dei Mondiali”.

L’allenatore dell’Iran, il portoghese Carlos Queiroz, ha pubblicato su Twitter un messaggio diretto a Klinsmann.

“Pur non conoscendomi, hai preso l’iniziativa di chiamarmi Carlos, quindi pensi che sia corretto chiamarti Jurgen? Anche senza conoscermi personalmente, metti in discussione il mio carattere, con un tipico giudizio di superiorità”.

E ancora:

“Non importa quanto io possa rispettare quello che hai fatto in campo, quei commenti sulla cultura iraniana, sulla squadra iraniana e sui miei giocatori sono una vergogna per il calcio. Nessuno può ledere la nostra integrità se non sono al nostro livello, ovviamente.

Queiroz invita il tedesco ad assistere agli allenamenti dell’Iran

“per socializzare con i giocatori iraniani e imparare da loro il Paese, il popolo dell’Iran, i poeti e l’arte, l’algebra, l’arte antica, la cultura persiana, e anche sentire dai nostri giocatori quanto amano e rispettano il calcio”.

E ancora:

“Come americano/tedesco, comprendiamo la tua mancanza di supporto. Nessun problema. E nonostante i suoi commenti oltraggiosi alla BBC, che tentano di minare i nostri sforzi, sacrifici e capacità, promettiamo che non giudicheremo la tua cultura, le tue radici e il tuo background e che sarai sempre il benvenuto nella nostra famiglia”.

Queiroz ha aggiunto di voler

“seguire da vicino quale sarà la decisione della FIFA in merito alla loro posizione come membro del gruppo di studio tecnico del Qatar 2022”.

“Perché, ovviamente, ci aspettiamo che tu ti dimetta prima di visitare il nostro campo“.

Dear Jurgen;

You took the initiative to call me Carlos, so I believe it is proper to call you Jurgen. Right?

Even not knowing me personally, you question my character with a typical prejudiced judgment of superiority.

(…) pic.twitter.com/JAq0l7Yp6n

— Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 26, 2022