L’Argentina convoca Dybala, Correa e il Papu Gomez (oltre a Di Maria)

Messi e Scaloni guidano la nazionale Albiceleste ai Mondiali in Qatar. Assente Lo Celso che non ha recuperato. Ci sono Lautaro e Paredes

Arriva anche il momento dell’Argentina di mostrare i convocati per i Mondiali del Qatar. Immancabile è il capitano della formazione Albiceleste, Lionel Messi, in cerca di vincere la sua prima competizione mondiale.

Il giocatore del PSG avrà il supporto anche delle due incognite Angel Di Maria e Paulo Dybala: entrambi hanno avuto diversi problemi fisici in questa prima parte di stagione e che li hanno messi in dubbio per uno degli appuntamenti più imperdibili della loro carriera.

La nazionale di Lionel Scaloni presenta altri elementi di grande spessore come: Marcos Acuña, Julián Álvarez, Papu Gómez, Lautaro Martínez. Assente, invece, è Giovanni Lo Celso, bloccato da uno strappo al bicipite femorale della coscia destra. Presente nella lista anche Joaquin Correa rigenerato da Simone Inzaghi dopo un inizio di stagione complicato.

A riportare la lista dei convocati e il primo messaggio al popolo argentino del ct, Scaloni, è mediotempo:

“Tutti sono orgogliosi di essere convocati e di indossare questa maglia, speriamo anche voi come tifosi”

#Qatar2022 El sueño ya comenzó 💪 Ésta es la lista de futbolistas que defenderán la camiseta de la Selección Argentina 🇦🇷#TodosJuntos pic.twitter.com/jwJ3hbzvf0 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2022

L’Argentina esordirà il 22 novembre contro l’Arabia Saudita, in un girone completato da Messico e Polonia.