L’Anversa scarica definitivamente Nainggolan

Il comunicato «È stato deciso di non reintegrare nuovamente Radja nella prima squadra. Il club collaborerà per un eventuale trasferimento»

È già finita l’avventura di Nainggolan con l’Anversa. L’ex centrocampista di Roma e Inter si era trasferito in Belgio nell’agosto 2021, mostrando inizialmente anche buone prestazioni. Durante la stagione 2022/2023, però, c’è stato un vistoso calo fino alla sospensione dal club per essere stato beccato a fumare in panchina.

Nella giornata di ieri l’Anversa ha definitivamente scaricato Nainggolan con una nota apparsa sul sito ufficiale. L’ex Roma era stato sospeso ad ottobre, ora le strade si separeranno e il ‘Ninja’ dovrà trovare una nuova sistemazione.

“Stasera si è svolto un incontro tra Radja Nainggolan e la dirigenza del club. In virtù della pausa Mondiali, la società ha ritenuto necessario sedersi intorno al tavolo. È stato deciso di non reintegrare nuovamente Radja nella prima squadra. Il club collaborerà per un eventuale trasferimento. La società non rilascerà ulteriori comunicazioni su questo tema e si concentra sulla preparazione del girone di ritorno della stagione regolare“.

