Nainggolan sorpreso a fumare in panchina, l’Anversa lo espelle dalla squadra

Radja Nainggolan si è fatto riprendere mentre, seduto sulla panchina dell’Anversa, espira una boccata di fumo di sigaretta. Ovviamente l’ex Roma è finito al centro delle polemiche, ancora una volta. Il club belga lo ha espulso a tempo indeterminato. E’ accaduto prima della partita dell’Anversa contro lo Standard Liegi (persa 2-0). Nainggolan è stato ritratto dalle telecamere mentre fumava una sigaretta elettronica. L’allenatore della squadra, di intesa con la società, ha deciso di sospenderlo senza indicare una data per la fine del provvedimento.

Questo il comunicato del club che annuncia la sospensione:

La RAFC oggi ha avuto una conversazione con Radja Nainggolan sul suo funzionamento generale e su come determinati comportamenti si riflettono sul club e sul gruppo di giocatori. Il club ha deciso di espellere a tempo indeterminato Radja dalla squadra A. Sono stati presi accordi chiari anche su ciò che il nostro club fa e non si aspetta dal suo giocatore. Né il giocatore né il club commenteranno ulteriormente questo. L’attenzione si sposta ancora una volta sullo sport e sulle due importanti gare casalinghe, a fine settimana, contro KV Oostende e KRC Genk.

Dopo quanto accaduto, Nainggolan si è scusato con i tifosi dell’Anversa su Instagram, pubblicando una storia.

“Sono molto dispiaciuto per quello che ho fatto. Mi rendo conto che è completamente sbagliato, ma in quel momento non ci ho proprio pensato. Il club ha preso una decisione che io posso solo accettare, anche se penso sia un po’ troppo pesante. Cercherò comunque di dare il mio contributo in un modo o nell’altro”.