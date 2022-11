La Fifa minaccia l’ammonizione per la fascia Lgbtq+. Si va alla guerra o si china il capo?

Trattative tra le federazioni e Infantino. All’estero ne scrive il Times, la Faz. Van Dijk è preoccupato. I casi di Harry Kane e Neuer

La Federcalcio inglese è in trattativa con altri paesi europei per sfidare la Fifa sulla questione della fascia Lgbtq+ “One Love” che potrebbero essere punite con un cartellino giallo. Quindi dopo due partite, scatterebbe la squalifica. Ne scrive il Times.

La Federazione inglese (FA) è stata una delle federazioni della Coppa del Mondo esplicitamente avvertite questa mattina dei rischi che i giocatori affronteranno qualora indossassero la fascia in questione .

La Fifa sembra voglia far rispettare la sua direttiva secondo cui non ci dovrebbero essere dichiarazioni politiche nelle partite di calcio. L’inglese Harry Kane, 29 anni, è tra i sette capitani di paesi europei, tra cui il Galles, che hanno annunciato le loro intenzioni di indossare la fascia da braccio come messaggio contro la discriminazione in Qatar. C’è anche il caso di Neuer (la Faz ne scrive in modo approfondito).

Solo poche ore prima che l’Inghilterra affronti l’Iran nel gruppo B, la FA e altre associazioni potrebbero scegliere di non indossare le fasce e sfoggiare un’alternativa non sanzionata dalla Fifa.

Harry Kane

Kane potrebbe rischiare di saltare l’ultima partita del gruppo B dell’Inghilterra, contro il Galles il 29 novembre, se indossasse la fascia da braccio nelle partite contro Iran e Stati Uniti, poiché due cartellini gialli comportano la squalifica di una giornata. La Fifa non confermerà eventuali punizioni fino a quando le regole non saranno violate.

Nella tarda serata di venerdì, la Fifa ha informato le sette federazioni di aver prodotto bracciali, promuovendo messaggi come” il calcio unisce il mondo” . Un messaggio anti-discriminazione non è dovuto alla funzione sui bracciali fino ai quarti di finale.

“Abbiamo chiarito che vogliamo indossare la fascia al braccio”, ha detto Kane. So che la FA sta parlando con la Fifa, e sono sicuro che a partita in corso avranno la loro decisione.”

La risposta di Van Dijk sulle fasce Lgbtq+

Virgil van Dijk, capitano dell’Olanda, ha ammesso che l’associazione olandese avrebbe dovuto rivalutare se indossare la fascia da braccio se la punizione fosse stata una ammonizione.

“Indosserò la fascia da braccio One Love [contro il Senegal oggi]”, ha detto Van Dijk alla conferenza stampa pre-partita dell’Olanda. “Nulla è cambiato dal nostro punto di vista. Se riceverò un cartellino giallo per averla indossata, allora dovremmo discuterne perché non mi piace giocare con un cartellino giallo.”

Le regole della Fifa vietano ai giocatori di indossare qualsiasi articolo con slogan politici, religiosi o personali, dichiarazioni o immagini.