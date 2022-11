Pedullà sulla Gazzetta fa il quadro dei rinnovi in casa Napoli: Kim, Zielinski, Kvara, Mario Rui, Osimhen, Anguissa e i giovani Zerbin e Gaetano

Alfredo Pedullà su la Gazzetta dello Sport fa il quadro della situazione rinnovi in casa Napoli.

Esordisce facendo un quadro generale, ricordando il cambio di rotta e il nuovo corso:

Il Napoli ha vissuto l’ultima stagione come quella della svolta: non si è strappato i capelli per l’addio di Insigne, pur essendogli riconoscente per l’enorme contributo; ha memorizzato il mancato accordo con Mertens; si è congedato da Ospina (con qualche rimpianto) e da Ghoulam, in quest’ultimo caso per la naturale conclusione di un ciclo. Da quel momento ha deciso di acquistare gente con contratti pluriennali

Lobotka sarà il primo rinnovo

Il regista con quattro occhi al posto di due è lo stesso che – poco meno di due anni fa – qualcuno avrebbe voluto lontano da Napoli perché ritenuto un “pacco di mercato”. È il caso di ribadire un concetto: oggi Lobotka è uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, tatticamente unico e tecnicamente di spessore.

E poi entra nello specifico, analizzando i casi di Anguissa, Zielinski, Kim e Kvara:

Il Napoli non ha perso tempo, accordo solo da ufficializzare fino al 2027 e ingaggio non troppo lontano – con i bonus – dai 3 milioni a stagione. Stessa scadenza e stessa cifra per Anguissa, un’altra intuizione delle scorse sessioni, praticamente insostituibile. Zielinski è l’unico con il contratto fino al 2024, ma già guadagna circa 4 milioni e ci vorrà un’intesa che parta da cifre leggermente più basse. Zielinski si è completamente ritrovato, la scorsa estate ha detto no al West Ham, argomenti convincenti per capire quanto il rapporto sia solido. Il Napoli sa di aver messo una clausola sul cartellino di Kim che sarà valida per 15 giorni nella prossima estate, sa anche che l’ingaggio di Kvaratskhelia (circa un milione) andrà profondamente ritoccato

Insomma, mentre le altre big d’Italia a Gennaio penseranno come rattoppare certe situazioni e carenze d’organico, la squadra di De Laurentiis penserà ai rinnovi con tutta calma. Anche questo significa programmare, avere visione e pensare al lungo termine. Il mercato fatto in emergenza e in preda all’emotività è sempre poco intelligente. Cosa da rabdomanti, in poche parole.

Ma il Napoli pensa anche ai suoi giovani e quindi al futuro: Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano

Qualche giorno fa Pedullà aveva elogiato il Napoli per l’acquisto di Kvara:

L’Arsenal stava rilanciando, il Napoli ha sequestrato Kvaratskhelia nel vero senso del termine, dicendo ai suoi procuratori di non rispondere ad alcuna richiesta o sollecitazione. Dieci milioni sborsati dal Napoli a marzo scorso. Dieci milioni sono il corrispettivo delle vittorie in Champions che il Napoli ha ottenuto finora