Pedullà: impossibile dire quanto vale oggi Kvara. Il Napoli se lo è già ripagato con le vittorie in Champions. Il suo valore è in continua crescita.

Quanto vale oggi Kvaratskhelia? Una domanda che si pone Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport. Ma una domanda che, al momento, non ha una risposta. L’attaccante georgiano è stato acquistato dal Napoli a marzo per 10 milioni. Oggi ne vale sicuramente molti di più ma è impossibile quantificare qualcosa che essenzialmente è ancora in divenire.

Pedullà racconta la trattativa conclusa dal Napoli in fretta, perché su Kvara incombeva l’Arsenal, che lo voleva fortemente. Dice che il Napoli ha letteralmente sequestrato il georgiano per accaparrarselo. Lo voleva fortemente.

I 10 milioni sborsati per comprarlo il Napoli se li è già abbondantemente ripagati.

Insomma, non c’è una risposta alla domanda: quanto vale oggi Kvara?

“Potrebbero essere 40, 50 milioni, in questo momento non si può mettere un punto. In pochi mesi questo ragazzo ha dimostrato, ma può dimostrare ancora di più. Non si tratta solo di numeri. 7 gol e 6 assist, vero, ma questi numeri non comprendono tutte le volte in cui, pur non entrando nel discorso realizzativo, ha provocato numeri impressionanti e situazioni che hanno sbloccato il risultato o lo hanno messo al sicuro. Non c’è una risposta alla domanda. E’ un discorso che rientra nello strabiliante lavoro fatto dal club di Giuntoli e De Laurentiis nel mercato estivo. Il Napoli si è liberato di ingaggi pesanti, ha liberato chi voleva andare via come Koulibaly, ha speso relativamente poco per sostituire gli attaccanti. Anche l’operazione Raspadori è estremamente conveniente. Quanto vale Kvaratskhelia? Nessuno può dirlo”.